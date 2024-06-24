Московские предприятия приняли участие в выездной бизнес-миссии в Индию
Четыре московских промышленных предприятия поучаствовали в выездной бизнес-миссии в Индию. Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.
«Московские производители композитных материалов, приборов неразрушающего контроля, систем очистки воздуха и зарядных станций для электротранспорта приняли участие в бизнес-миссии в Республику Индия, организованной центром поддержки и развития промышленного экспорта “Моспром”», — сказатель руководитель департамента. Он добавил, что столичные промышленники провели более 40 встреч с индийскими контрагентами.
Отмечается, что представители индийских горно-обогатительных комбинатов и компаний по переработке руды заинтересовались огнеупорными материалами и оборудованием. Было достигнуто соглашение об испытаниях специальной огнеупорной керамики. Заместитель гендиректора НТЦ «Бакор» по инновационно-техническому развитию Михаил Королев заявил, что технические специалисты обсуждают конкретные задачи и потребности фабрик.
Кроме того, контрагенты из авиационного сектора договорились с российской стороной о поставке приборов неразрушающего контроля и обучении местного персонала. Внимание индийской стороны привлекли также системы очистки и обеззараживания воздуха производства компании «Аэролайф». Гендиректор предприятия Антон Першин заявил, что контрагенты оценили многоступенчатую систему очистки воздуха и возможность использования фильтров в любых зонах медучреждений. Интерес у контрагентов вызвали и зарядные станции для электротранспорта от «Интермобилити.Ева», которые могут быть использованы при производстве электроскутеров, электрорикшей и электромобилей.
Московские компании, благодаря в том числе поддержке «Моспрома», нашли за последние два года новых партнеров на рынке Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и государств СНГ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав Саудовской Аравии: во время хаджа в Мекке погиб 1301 паломник
- Еврокомиссия заподозрила Telegram в занижении числа пользователей
- Полиция задержала вооруженного мужчину около ТЦ в Ростове-на-Дону
- Росгвардия в Москве задержала группировку, продающую психотропные вещества
- У Ходорковского и Лебедева изъяли в пользу государства 1,4 млрд рублей
- Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов
- Адвокат Жорин: Моргенштерн узнал из СМИ, что на него могут завести уголовное дело
- ЕС запретил компаниям использовать систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ
- МИД РФ: Причастность США к теракту в Севастополе не вызывает сомнений
- Костин: Вместо РНКБ в Крыму будет ВТБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru