Московские предприятия приняли участие в выездной бизнес-миссии в Индию

Четыре московских промышленных предприятия поучаствовали в выездной бизнес-миссии в Индию. Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Московские производители композитных материалов, приборов неразрушающего контроля, систем очистки воздуха и зарядных станций для электротранспорта приняли участие в бизнес-миссии в Республику Индия, организованной центром поддержки и развития промышленного экспорта “Моспром”», — сказатель руководитель департамента. Он добавил, что столичные промышленники провели более 40 встреч с индийскими контрагентами.

Отмечается, что представители индийских горно-обогатительных комбинатов и компаний по переработке руды заинтересовались огнеупорными материалами и оборудованием. Было достигнуто соглашение об испытаниях специальной огнеупорной керамики. Заместитель гендиректора НТЦ «Бакор» по инновационно-техническому развитию Михаил Королев заявил, что технические специалисты обсуждают конкретные задачи и потребности фабрик.

Кроме того, контрагенты из авиационного сектора договорились с российской стороной о поставке приборов неразрушающего контроля и обучении местного персонала. Внимание индийской стороны привлекли также системы очистки и обеззараживания воздуха производства компании «Аэролайф». Гендиректор предприятия Антон Першин заявил, что контрагенты оценили многоступенчатую систему очистки воздуха и возможность использования фильтров в любых зонах медучреждений. Интерес у контрагентов вызвали и зарядные станции для электротранспорта от «Интермобилити.Ева», которые могут быть использованы при производстве электроскутеров, электрорикшей и электромобилей.

Московские компании, благодаря в том числе поддержке «Моспрома», нашли за последние два года новых партнеров на рынке Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и государств СНГ.

