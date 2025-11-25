Московские предприниматели отправляют сезонные вещи бойцам СВО

Владельцы магазинов, торговых центров, автосалонов, ресторанов и других заведений в Москве с самого начала специальной военной операции регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону боевых действий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Чтобы помочь в обеспечении максимально комфортных условий для бойцов, предприниматели направляют в зону СВО удобную обувь, стельки, осенне-зимнюю одежду, одеяла и подушки.

«Владельцы строительного маркета в Южном Медведково Северо-Восточного административного округа... передали на фронт десятки комплектов постельного белья и одеял, а сотрудники двух продуктовых магазинов Ярославского района дополнительно направили с ними термобелье, 200 пар носков и сапоги», – отмечается в сообщении.

В свою очередь, представители торгового цента в Северном Медведкове закупили 60 матрасов. Магазин пряжи из района Соколиная Гора один-два раза в месяц отправляет по 30–50 кг трикотажных изделий ручной работы в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка. Также торговая точка закупила 1,2 тысячи свитероа для проходящих лечение бойцов. Владельцы военторга этом же районе собрали груз из 500 спальников, 150 комплектов нательного белья, 150 пар носков и направили его в отряды специального назначения вместе с 150 маскировочными сетями.

В Юго-Восточном административном округе столицы больше всего гуманитарной помощи собрали в Люблине. Сотрудники трех ресторанов, двух кафе и магазина закупили для военных 350 комплектов зимней формы, 50 пар берцев, 100 упаковок термобелья и 2 тысячи упаковок обычного, 500 шапок, 2 тысячи зимних стелек, 2,5 тысячи пар носков и 1,5 тысячи футболок.

