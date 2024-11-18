Московские предприниматели отправили свежие фрукты для детей в новые регионы

Владельцы двух продуктовых магазинов, расположенных в Южном административном округе Москвы, передали в луганский центр социальной защиты населения гуманитарный груз. Об этом сообщает Департамент торговли и услуг столицы.

Владельцы московских магазинов отправили консервы и канцтовары в зону СВО

В частности, Рамин Гасанов, который за время СВО несколько раз передавал посылки для детей, собрал семь ящиков апельсинов, четыре — яблок, по три — бананов и груш.

«Мой долг как гражданина — помочь детям в трудные времена, поэтому я решил делать благие дела», — заявил предприниматель.

Ещё один бизнесмен, владеющий продуктовым магазином в районе Нагатинский Затон, передал подопечным луганского центра социальной защиты населения 10 больших коробок апельсинов и по пять ящиков бананов, яблок и груш.

Ранее гуманитарный груз для участников спецоперации направил Московский клубный книжный магазин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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