Московские предприниматели отправили свежие фрукты для детей в новые регионы

В частности, Рамин Гасанов, который за время СВО несколько раз передавал посылки для детей, собрал семь ящиков апельсинов, четыре — яблок, по три — бананов и груш.

«Мой долг как гражданина — помочь детям в трудные времена, поэтому я решил делать благие дела», — заявил предприниматель.

Ещё один бизнесмен, владеющий продуктовым магазином в районе Нагатинский Затон, передал подопечным луганского центра социальной защиты населения 10 больших коробок апельсинов и по пять ящиков бананов, яблок и груш.

Ранее гуманитарный груз для участников спецоперации направил Московский клубный книжный магазин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

