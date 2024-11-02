Московские предприниматели оказывают участникам СВО адресную помощь

Так, владелец магазина «Все для авто» недавно присоединился к сбору гуманитарной помощи. Оказалось, что бойцам нужны электрические лампочки разных размеров, предприниматель закупил несколько пачек.

Поставщики рыбных рынков «Москва — на волне» также активно поддерживают участников специальной военной операции. Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий и в госпитали.

Производители передают в зону СВО шпротные паштеты, кильку, сардины и многое другое. Так, один из поставщиков из Сибири отправил бойцам из Якутии в госпитали любимую северную рыбу — омуля и муксуна.

Владельцы московских салонов красоты и магазинов также постоянно передают в зону спецоперации продукты, средства гигиены, теплую одежду. Так, предприниматели из района Бирюлево Западное направили военным шапки из флиса, а из Зябликова бойцам послали балаклавы и тельняшки. Владельцы торговых точек из Новомосковского, Троицкого и Восточного административных округов отправили теплые перчатки, а из Северного Чертанова на фронт послали тысячу костюмов из флиса.

