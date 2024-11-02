Московские предприниматели оказывают участникам СВО адресную помощь
Московские предприниматели активно оказывают участникам СВО адресную помощь, владельцы столичных магазинов передают военнослужащим все необходимое – от запчастей до газовых горелок. Активное участие в процессе принимают волонтеры, которые находятся с бойцами в прямом контакте и узнают их нужды.
Также участникам СВО помогают обычные граждане – как подписчики в соцсетях, которые собирают продукцию по уже сформированным спискам, которые публикуют местные волонтеры.
Так, владелец магазина «Все для авто» недавно присоединился к сбору гуманитарной помощи. Оказалось, что бойцам нужны электрические лампочки разных размеров, предприниматель закупил несколько пачек.
Поставщики рыбных рынков «Москва — на волне» также активно поддерживают участников специальной военной операции. Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий и в госпитали.
Производители передают в зону СВО шпротные паштеты, кильку, сардины и многое другое. Так, один из поставщиков из Сибири отправил бойцам из Якутии в госпитали любимую северную рыбу — омуля и муксуна.
Владельцы московских салонов красоты и магазинов также постоянно передают в зону спецоперации продукты, средства гигиены, теплую одежду. Так, предприниматели из района Бирюлево Западное направили военным шапки из флиса, а из Зябликова бойцам послали балаклавы и тельняшки. Владельцы торговых точек из Новомосковского, Троицкого и Восточного административных округов отправили теплые перчатки, а из Северного Чертанова на фронт послали тысячу костюмов из флиса.
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