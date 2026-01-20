Московская неделя хоккея пройдет в столице с 3 по 7 февраля

Отмечается, что организаторы подготовили тематические мероприятия, встречи с известными спортсменами и концертную программу. Они пройдут на катках на стадионах «Авангард», «РЖД Арена», в КСК «Битца», Парке Горького и парке «Коломенское».

В частности, будут организованы челлендж-турниры, в которых примут частие известные блогеры и хоккеисты. Можно будет состязаться «в скорости и маневренности катания, меткости, а также в технике».

«Участники продемонстрируют владение клюшкой, шайбой и дриблинг», – говорится в сообщении.

В последний день, 7 февраля, пройдёт знакомство с хоккеем в валенках. А на территории олимпийского комплекса «Лужники» откроются шатры с интерактивными зонами и мероприятиями хоккейных клубов «Спартак», ЦСКА и «Динамо», их болельщики сразятся в турнире по хоккею три на три. Также состоится матч с участием детей и звёзд хоккея, выступления популярных артистов.

Ранее в департаменте спорта рассказали, что 1 февраля в Москве пройдёт спортивный мультфестиваль на катках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».