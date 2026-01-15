«День московского спорта» в «Лужниках» пройдет 25 января
Зимний «День московского спорта» пройдет в «Лужниках» в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Олимпийский комплекс «Лужники» и столичный департамент спорта приглашают жителей и гостей города на «День московского спорта». Фестиваль пройдет 25 января на территории у Большой спортивной арены», - отмечается в сообщении.
Для гостей подготовили спортивные состязания, мастер-классы спортсменов и выступления известных артистов на более чем 15 тематических площадках. На фестивале можно будет сыграть в снежковый дартс, боулинг, керлинг, поучаствовать в массовой тренировке по зумбе. Также здесь представят неожиданные адаптации летних игр, например, волейбола, к холодному сезону.
Кроме того, в рамках события в зимнем кинотеатре покажут классические фильмы, планируются фан-встречи с известными спортсменами и концерт. Участие во всех мероприятиях бесплатное.
