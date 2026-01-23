Московская лыжная неделя пройдет в начале февраля
Департамента спорта столицы объявил о старте регистрации на участие в Московской лыжной неделе, которая пройдет с 4 по 8 февраля.
В ведомстве рассказали, что мероприятие объединит сразу несколько гонок для любителей спорта разных возрастов. Так, 4 февраля в олимпийском комплексе «Лужники» 4 февраля пройдёт ночная гонка для участников от 18 лет, а 6 февраля - «Детская гонка Москвы» для юных спортсменов.
В спортивном клубе «Альфа-Битца» 7 февраля состоится 10-километровая гонка «Лыжня России», принять участие в которой можно бесплатно. На следующий день спорклуб примет Московский лыжный марафон на дистанциях 25 км и 50 км.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что флагманская лыжная трасса продолжает работать в парке 850-летия Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru