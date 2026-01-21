Зимний фестиваль школьного и студенческого спорта пройдет в Москве 24 января

Зимний фестиваль школьного и студенческого спорта состоится 24 января в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

«Популярность спорта среди детей в столице постоянно растет. В 2025 году количество спортивных секций для школьников в Москве увеличилось на 10%, и сейчас в них занимаются почти 350 тыс. детей», – отмечается в сообщении со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

Масштабный фестиваль спорта призван поддержать этот интерес. Мероприятие организовано столичным департаментом образования и науки и городским департаментом спорта.

Гости фестиваля смогут преодолеть лыжно-биатлонную трассу, поиграть в снежки, тэг-регби и керлинг, испытать свои силы на хоккейном силомере, попрактиковаться в сноуборд-джибинге и биатлонной стрельбе. На территории будет работать большой каток, где пройдут мастер-классы по фигурному катанию. Участников фестиваля ожидают встречи с известными спортсменами - лыжником Никитой Крюковым, фигуристом Макаром Игнатовым, сноубордистом Денисом Леонтьевым.

Фестиваль пройдет с 10:00 до 16:00, вход свободный. Для участия в некоторых мероприятиях потребуется регистрация. Фестиваль организован в рамках проекта «Зима в Москве».

