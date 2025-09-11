«Мосинжпроект» представил свои наработки на панельной дискуссии «Умный город: цифровая инфраструктура будущего»

Эксперт инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» выступил с докладом о перспективных разработках и технологиях в строительстве и задачах мегаполиса в сфере современного градостроительства. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Москва активно развивается в цифровых сервисах и градостроительстве. Новые линии метро, дороги, транспортные узлы – это основа для будущего умного города. Миссия холдинга – не просто строить объекты, а создавать комплексную среду для жизни в мегаполисе. Например, строительство новых линий метро – а сегодня это Троицкая, Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии – предоставит жителям отдаленных районов быстрый и комфортный доступ ко всем возможностям города. Это снизит зависимость от личного транспорта, что, в свою очередь, положительно скажется на экологии», – подчеркнул Максим Гаман.

Технологичность – это стандарт работы при реализации современных проектов. Элементы технологий информационного моделирования позволяют координировать взаимодействие всех участников строительного цикла, сокращать сроки проектирования, оптимизировать процессы, своевременно выявлять и устранять нестыковки на разных стадиях реализации проектов.

Панельная дискуссия «Умный город: цифровая инфраструктура будущего» состоялась в рамках форумa «Территория будущего. Москва 2030». Спикеры обсудили ключевые задачи мегаполиса, решения, которые уже работают, и перспективные разработки на ближайшие годы. Собравшиеся узнали, как государство и бизнес совместно создают и развивают городскую цифровую инфраструктуру.

В дискуссии принял участие руководитель Департамента стратегии и управления изменениями АО «Мосинжпроект» Ярослав Беляев.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог и более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 80 станций метро, построено и реконструировано 14 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.



