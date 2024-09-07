Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Москве

Председатель российского правительства Михаил Мишустин проголосовал в онлайн-формате на выборах в Мосгордуму. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят в столичном регионе с 6 по 8 сентября. Москвичи могут проголосовать в том числе онлайн на портале elec.mos.ru.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что президент России Владимир Путин также проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы в онлайн формате.