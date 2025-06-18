Международный день йоги пройдёт в Царицыне и на ВДНХ
Международный день йоги отметят в Москве 21 июня. Посвящённые этой дате мероприятия пройдут в музее-заповеднике «Царицыно» и на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.
В «Царицыно» будут организованы 70 площадок, занятия на которых проведут более 100 преподавателей из ведущих школ йоги. Также запланированы лекции о здоровом питании, красоте и саморазвитии. Будет работать специальный маркет и вегетарианский фудкорт.
На ВДНХ любителей самой популярной восточной оздоровительной практики будут ждат 21 июня на вертолётной площадке у Мичуринского сада. Здесь пройдут сеансы для посетителей с любым уровнем подготовки, а также мастер-классы по рисованию мандалы и игре на ханге, лекции, живые выступления музыкантов.
«Дополнят праздничную атмосферу творческие активности и блюда традиционной индийской кухни. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация на портале Russpass», - говорится в сообщении.
Ранее терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что восстановиться после инсульта помогут йога, китайское боевое искусство тай-чи, а также упражнения с эспандером, сообщает RT.
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