Мэр Москвы вручил государственные награды врачам и медицинским сестрам

По его словам, 23 профессионала были удостоены медалей Луки Крымского, восьми специалистам было присвоено почётное звание «Заслуженный врач РФ», один стал заслуженным работником здравоохранения РФ.

Кроме того, заслуженными врачами города Москвы стали пятеро медиков, ещё семеро — почётными медицинскими работниками столицы.

«Поздравляю с прошедшим праздником — Днем медицинского работника... Спасибо огромное за ваш труд, за то, что вы вкладываете свою душу и сердце в замечательную профессию медицинского работника», — сказал мэр Москвы.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому победители и призеры II Всероссийской спартакиады России по зимним видам спорта из Москвы получат единовременные поощрительные выплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

