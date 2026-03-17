Мэр Москвы: В Можайском районе появится крупный образовательный комплекс
В Можайском районе Москвы появятся крупный образовательный комплекс и отдельный детский сад, сообщил мэр Сергей Собянин. После завершения строительства объекты передадут городу.
Комплекс будет рассчитан на 1500 школьников и 450 воспитанников. В здании разместят учебные кабинеты по ключевым направлениям, медиатеку и многосветный амфитеатр. Дошкольный блок включит 18 групп с гибкой планировкой, а также спортивные и музыкальные залы.
Рядом построят отдельный детский сад на 300 мест с 12 группами, залами для занятий и развивающими кабинетами. Его архитектура будет напоминать книжную полку за счет игры объемов и цвета.
На территории обустроят игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и прогулочные маршруты. Объекты возведут в составе новых жилых кварталов. С 2011 года в районе уже построено 15 социальных объектов, из них 9 — образовательные, передает «Радиоточка НСН».
