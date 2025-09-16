Мэр Москвы: В Коммунарке откроется школа и детский сад
Новый детский сад открылся в жилом квартале в районе Коммунарка в Москве, также здесь возводят еще один садик и школу. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«На улице Александры Монаховой недавно завершили строительство детского сада на 300 мест, который 1 сентября принял первых воспитанников», — указал градоначальник.
В здании оборудовали 12 групп, музыкальный и физкультурный залы, две спортивные площадки, прогулочные зоны с беседками.
Рядом будет построен еще один детский сад для 300 ребят, завершить работы планируют в 2026 году.
Кроме того, в состоянии высокой степени готовности находится школа на 1100 учеников, где будут учиться дети с 1 по 11 класс. На прилегающей территории появится стадион с футбольным полем, универсальной площадкой для волейбола и баскетбола, воркаут-площадками.
Жилой квартал находится между улицей Академика Семенова и трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Здесь построено уже пять детсадов, две школы, детская и взрослая поликлиники.
