Мэр Москвы: В «Алабушеве» запустили производство лекарств по офсетному контракту

На фармацевтическом заводе «Велфарм-М» запустили новое производство медицинских препаратов по офсетному контракту, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По условиям контракта предприятие будет поставлять городу лекарства для лечения неврологических, кардиологических, эндокринных и других заболеваний по 20 международным непатентованным наименованиям.

Так, Москва в течение пяти лет получит около 242 млн единиц продукции.

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Площадь завода «Велфарм-М» составляет не менее 15 тысяч квадратных метров и является частью крупнейшего в стране фармацевтического кластера на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Сегодня здесь создано 650 рабочих мест.

По офсетному контракту «Велфарм-М» вложила в производство лекарств около пяти миллиардов рублей.

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ФОТО: Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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