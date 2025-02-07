Мэр Москвы: В «Алабушеве» запустили производство лекарств по офсетному контракту

На фармацевтическом заводе «Велфарм-М» запустили новое производство медицинских препаратов по офсетному контракту, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По условиям контракта предприятие будет поставлять городу лекарства для лечения неврологических, кардиологических, эндокринных и других заболеваний по 20 международным непатентованным наименованиям.

Так, Москва в течение пяти лет получит около 242 млн единиц продукции.