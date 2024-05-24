Мэр Москвы сообщил о планах развития района Филевский Парк

Мэр российской столицы рассказал о выполнении программы реновации жилья в районе Филевский Парк на западе Москвы, а также об улучшении его транспортной доступности. В частности, уже сданы в эксплуатацию два новых многоэтажных комплекса – в Береговом проезде и на Большой Филевской улице.

Кроме того, идёт строительство ещё двух новостроек, проектируется третья. Как подчеркнул градоначальник, все дома возводятся по принципу безбарьерной среды. Возле корпусов устанавливают детские и спортивные площадки, оборудуют зоны отдыха. Свыше тысячи жителей уже получили новые квартиры.