Мэр Москвы сообщил о планах развития района Филевский Парк

Мэр российской столицы рассказал о выполнении программы реновации жилья в районе Филевский Парк на западе Москвы, а также об улучшении его транспортной доступности. В частности, уже сданы в эксплуатацию два новых многоэтажных комплекса – в Береговом проезде и на Большой Филевской улице.

Кроме того, идёт строительство ещё двух новостроек, проектируется третья. Как подчеркнул градоначальник, все дома возводятся по принципу безбарьерной среды. Возле корпусов устанавливают детские и спортивные площадки, оборудуют зоны отдыха. Свыше тысячи жителей уже получили новые квартиры.

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской и Мневниковской поймами

Что касается транспортной инфраструктуры, то, как напомнил Собянин, в район пришло наземное метро. Станция «Фили» включена в состав первого Московского центрального диаметра. Реконструирован путепровод через пути МЦД-1 и проспект Багратион. Построен Проектируемый проезд №2017. Кроме того, открыты 12 новых маршрутов наземного городского транспорта.

Сейчас ведётся строительство моста через реку Москва в створе Берегового проезда. Также, по словам мэра, планируется запустить водный электротранспорт до причала «Парк «Фили». Филевский парк сейчас активно благоустраивают с формированием социальной инфраструктуры.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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