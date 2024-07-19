Дом по реновации строят возле станции МЦК «Коптево»

В районе Головинский на севере Москвы на 2-ом Лихачевском переулке возводят дом по программе реновации. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройка находится в восьми минутах пешком от станции Московского центрального кольца «Коптево». Дом будет с одной секцией, с подземной автостоянкой.

«Необычная геометрия фасада станет визитной карточкой новостройки. Симметричное сочетание выступающих и впалых элементов фасада придаст дому динамичности. В настоящее время на площадке ведутся фасадные и отделочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в этом году», – добавил глава департамента.

В новостройке будет 148 квартир с готовой улучшенной отделкой, две из них приспособлены для маломобильных жильцов. В здании установят три пассажирских лифта разной грузоподъемностью.

Дом оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

Во дворе предусмотрены детская и спортивная площадки, зона для отдыха.

