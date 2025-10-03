Мэр Москвы: СНИИ приборостроения ГК «Росатом» получил статус технопарка

Специализированному научно-исследовательскому институту приборостроения (СНИИП), входящему в состав госкорпорации (ГК) «Росатом», присвоили статус технопарка. Соответствующее решение приняло правительство Москвы, распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Также столичные власти включили создание технопарка на территории инновационного центра «Сколково» в список инвестиционных приоритетных проектов. Как сообщил Собянин в своем канале, в столице создано уже 49 технопарков, где работают более 2,2 тысячи компаний.

Технопарк «СНИИП» находится на северо-западе Москвы на улице Расплетина. Общая площадь помещений объекта — 46,3 тысячи квадратных метров. НИИ производит приспособления для измерения и тестирования ядерной и радиационной безопасности на объектах использования атомной энергии. В технопарке работают 24 компании-резидента с более чем 850 сотрудниками. Здесь находится в том числе научно-исследовательское производственное предприятие «Грин Стар Инструментс», создающее оборудование для атомных станций, сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами.

ЗАО «СНИИП-Систематом» разрабатывает и производит высокотехнологичное оборудование для атомной энергетики, в том числе системы контроля, управления, защиты установок. «Инновационная фирма СНИИП Атом» создает и выпускает современные системы автоматизации и контроля для атомной промышленности. В свою очередь, ООО «СНИИП-Плюс» производит полупроводниковые детекторы ионизирующего излучения и блоки детектирования, приборы для ядерных измерений, радиационного контроля, исследований, экологии. При этом «СНИИП-Аскур» создает приборы, аппаратуру, программное обеспечение для измерения электровеличин и ионизирующих излучений.

В технопарке планируется расширять и модернизировать парк метрологического оборудования,измерительные, калибровочные и испытательные возможности его центра испытаний для увеличения количества и повышения качества исследований по экспериментальным разработкам.

