Мэр Москвы: СНИИ приборостроения ГК «Росатом» получил статус технопарка
Специализированному научно-исследовательскому институту приборостроения (СНИИП), входящему в состав госкорпорации (ГК) «Росатом», присвоили статус технопарка. Соответствующее решение приняло правительство Москвы, распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Также столичные власти включили создание технопарка на территории инновационного центра «Сколково» в список инвестиционных приоритетных проектов. Как сообщил Собянин в своем канале, в столице создано уже 49 технопарков, где работают более 2,2 тысячи компаний.
Технопарк «СНИИП» находится на северо-западе Москвы на улице Расплетина. Общая площадь помещений объекта — 46,3 тысячи квадратных метров. НИИ производит приспособления для измерения и тестирования ядерной и радиационной безопасности на объектах использования атомной энергии. В технопарке работают 24 компании-резидента с более чем 850 сотрудниками. Здесь находится в том числе научно-исследовательское производственное предприятие «Грин Стар Инструментс», создающее оборудование для атомных станций, сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами.
ЗАО «СНИИП-Систематом» разрабатывает и производит высокотехнологичное оборудование для атомной энергетики, в том числе системы контроля, управления, защиты установок. «Инновационная фирма СНИИП Атом» создает и выпускает современные системы автоматизации и контроля для атомной промышленности. В свою очередь, ООО «СНИИП-Плюс» производит полупроводниковые детекторы ионизирующего излучения и блоки детектирования, приборы для ядерных измерений, радиационного контроля, исследований, экологии. При этом «СНИИП-Аскур» создает приборы, аппаратуру, программное обеспечение для измерения электровеличин и ионизирующих излучений.
В технопарке планируется расширять и модернизировать парк метрологического оборудования,измерительные, калибровочные и испытательные возможности его центра испытаний для увеличения количества и повышения качества исследований по экспериментальным разработкам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге легковушка пробила ограждение на набережной и упала в реку
- Лукашенко предложил Германии восстанавливать отношения
- Дроны по Европе и директор ЦРУ: Как мир воспринял речь Путина на «Валдае»
- В Южной Калифорнии произошел пожар на НПЗ
- В Пермском крае жилой дом поврежден из-за атаки украинских БПЛА
- День учителя: История, традиции праздника и идеи для подарков
- СМИ: США тайно поддерживали программы производства дронов на Украине
- Рейс Иркутск-Москва вернулся на стоянку из-за неисправности
- Над российскими регионами уничтожили 20 украинских БПЛА
- Маск назвал премьера Британии «актером с пустой головой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru