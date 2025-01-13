Мэр Москвы рассказал о возможностях для бизнеса в столичных центрах госуслуг

Свыше 130 тысяч консультаций провели в 2024 году в центрах услуг для бизнеса в офисах «Мои документы». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как напомнил градоначальник, первый такой центр открыли в столице семь лет назад. Сегодня учреждения действуют по всему городу, в частности, в восьми флагманских офисах «Мои документы» и МИФНС №46.

«Специалисты консультируют по самым разным вопросам. Всего за 2024 год они провели больше 130 тыс. консультаций», – написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, чаще всего бизнесменов интересовали меры поддержки, открытие дела, выбор системы налогообложения.

