Мэр Москвы рассказал о возможностях для бизнеса в столичных центрах госуслуг
Свыше 130 тысяч консультаций провели в 2024 году в центрах услуг для бизнеса в офисах «Мои документы». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как напомнил градоначальник, первый такой центр открыли в столице семь лет назад. Сегодня учреждения действуют по всему городу, в частности, в восьми флагманских офисах «Мои документы» и МИФНС №46.
«Специалисты консультируют по самым разным вопросам. Всего за 2024 год они провели больше 130 тыс. консультаций», – написал мэр в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, чаще всего бизнесменов интересовали меры поддержки, открытие дела, выбор системы налогообложения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru