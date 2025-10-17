Мэр Москвы рассказал о внедрении беспилотных технологий в трамвайную сеть

Внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть продолжают в Москве, специалисты проводят многочисленные серьезные испытания перед выпуском транспорта на линию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, два беспилотных испытательных трамвая-лаборатории начали поездки с отвечающим за управление водителем по маршрутам № 30, 27, 23, 15, 31 Краснопресненской трамвайной сети.

«В пути они собирают данные для отрисовки высокоточной карты. Ее создание — один из самых важных этапов испытания беспилотных технологий. На ней точно описаны все детали движения трамвая по конкретному направлению», — отметил Собянин.

На транспортных средствах установлены лидары с обзором 360 градусов, которые видят объекты на расстоянии до 200 м и определяют их месторасположение с точностью до 2 см. Радары помогают ориентироваться в плохую погоду, оценивать скорость участников движения, а камеры определяют объект перед трамваем.

Высокоточную карту составляют лидарная часть, позволяющая определить положение транспорта в пространстве, и векторная с основной информацией о маршруте движения. Аналогичную высокоточную карту для маршрута № 10 создавали перед запуском движения первого в стране полностью беспилотного трамвая. Он уже проехал без нарушений более 4,5 тысячи километров и перевез свыше 21 тысячи пассажиров.

Планируется, что к 2030 году беспилотными технологиями оснастят около двух третей парка трамваев в Москве.

