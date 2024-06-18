Мэр Москвы рассказал о строительстве дорог на северо-востоке Москвы

По завершению строительных работ улучшится доступность транспортной инфраструктуры и связь между районами Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково. Будет создана новая транспортная связь от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ с установкой путепровода через железнодорожные пути, соединяющего Костромскую улицу и Юрловский проезд.

На данный момент идет строительство автодороги и пешеходных переходов, переустройство инженерных сетей и установка дождевой канализации. Готовность объекта достигла 37%. Также планируется благоустройство прилегающей территории площадью более семи гектаров, включающее посадку деревьев и кустарников. Окончание всех работ планируется к апрелю 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

