Мэр Москвы рассказал о работе крупнейшего в России перинатального центра

Столичному перинатальному центру, который работает на базе городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова, исполнилось три года. За это время в нем родились уже более 20 тысяч малышей, рассказал глава города Сергей Собянин.

По его словам, в перинатальном центре, самом крупном в России, сочетаются передовые технологии, забота и высокий профессионализм медицинского персонала. В центре оказывают помощь беременным с высоким риском — тем, кто нуждается в особой медицинской поддержке.