Мэр Москвы рассказал о работе крупнейшего в России перинатального центра

Столичному перинатальному центру, который работает на базе городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова, исполнилось три года. За это время в нем родились уже более 20 тысяч малышей, рассказал глава города Сергей Собянин.

По его словам, в перинатальном центре, самом крупном в России, сочетаются передовые технологии, забота и высокий профессионализм медицинского персонала. В центре оказывают помощь беременным с высоким риском — тем, кто нуждается в особой медицинской поддержке.

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В центре выходили около 350 новорожденных весом менее одного килограмма. Самый маленький пациент весил всего 415 граммов.

С конца прошлого года в составе перинатального центра заработал центр женского здоровья, в котором москвички получают помощь по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил сотрудников городской клинической больницы №31 имени Савельевой департамента здравоохранения города Москвы с 55-летием с момента открытия. Она расположена на западе мегаполиса на улице Лобачевского.

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ФОТО: Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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