Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении системы водоснабжения в ТиНАО

Обновление системы водоснабжения продолжается в Москве, работы ведутся в том числе в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, чтобы качество жизни в Новой Москве было высоким, необходимо полностью модернизировать всю существующую там инфраструктуру. Водоснабжение этой территории до 2012 года вели преимущественно за счет локальных водозаборных узлов. Благодаря строительству магистральных трубопроводов 18 объектов перевели с подземных источников на централизованное водоснабжение - столичный водопровод. Объем воды, которая подается в ТиНАО с Западной станции водоподготовки, увеличился более чем в пять раз и стал выше 120 тысяч кубических метров в сутки.

Одновременно в ТиНАО обновляют водозаборные узлы, использование которых целесообразно. За 13 лет были реконструированы 24 узла, в том числе «Пансионат “Пахра”», «Киевский», «ФИАН», «Ремзавод». Кроме того, известно, что на трех объектах появятся новые скважины, поднимающие воду с большой глубины и дающие до 3 тысяч кубометров в сутки.

Параллельно проводится реконструкция объектов водоотведения. В 2021 году появились современные очистные сооружения в поселке Киевском, канализационные насосные станции «Власово» и «Крекшино-2». При этом в 2022-м завершилась реконструкция очистных сооружений в Кленове, годом позже обновили станцию «Щапово» и выполнили реконструкцию сооружений «Шишкин лес», а в прошлом году реконструировали сооружения «Яковлево», на их месте появилась крупная насосная станция. В 2025-м ожидается завершение обновления Южно-Бутовских очистных сооружений, где уже идут пусконаладочные работы. Производительность объекта увеличится на 30 тысяч кубометров в сутки.

До конца года закончат пусконаладку нового оборудования на очистных сооружениях в Троицке. Основные строительные работы завершены, производительность сооружений возрастет с 25 до 40 тысяч кубометров в сутки. В ближайшие два года запланирован ввод в эксплуатацию канализационных насосных станций «Прокшино», «Красное», «Ватутинки-1», «Поселок Фабрики имени 1 Мая», «Пучково», «Приволье». Собянин подчеркнул, что власти будут стараться проводить модернизацию системы водоснабжения опережающими темпами.

