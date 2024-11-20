Мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им. Филатова
На улице Вешняковская продолжается комплексная реконструкция терапевтического корпуса № 4 городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова. За ходом работ проследил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин отметил, что в этом многопрофильном стационаре ежедневно получают помощь около 100 тысяч человек. Так, сегодня там уже работает новый флагманский центр экстренной медицинской помощи, а работы по реконструкции корпуса № 4 будут завершены осенью 2025 года. Помимо этого, рабочие приступили к обновлению родильного дома, а следующий в очереди - консультативно-диагностический центр.
Реконструкция терапевтического корпуса № 4 началась осенью 2023 года. Обновленный корпус рассчитан на 254 койки. В здании создадут комфортные условия для пациентов и их близких: их ждет комната отдыха с туалетами и кулерами, комфортными диванами.
Сегодня городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова является многопрофильным стационаром, включающим в себя реанимационные отделения, флагманский центр, родильные дома с женскими консультациями, диагностическую службу, консультативно-диагностический центр, а также стационары кратковременного пребывания.
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