Мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им. Филатова

Реконструкция терапевтического корпуса № 4 началась осенью 2023 года. Обновленный корпус рассчитан на 254 койки. В здании создадут комфортные условия для пациентов и их близких: их ждет комната отдыха с туалетами и кулерами, комфортными диванами.

Сегодня городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова является многопрофильным стационаром, включающим в себя реанимационные отделения, флагманский центр, родильные дома с женскими консультациями, диагностическую службу, консультативно-диагностический центр, а также стационары кратковременного пребывания.

