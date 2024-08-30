Собянин: Территории четырех столичных больниц в этом году будут благоустроены

Территории нескольких городских стационаров в Москве благоустроят в 2024 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, пространство организуют для комфортных прогулок и отдыха на улице.

«Например, на территории больницы им. А.К. Ерамишанцева выполнили больше половины работ. Здесь в том числе появится мультисенсорный сад для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Часть инженерных работ завершили у терапевтического корпуса городской клинической больницы им. С.С. Юдина и Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Здесь появятся функциональные пространства, уличный лифт для пациентов центра паллиативной помощи, зоны отдыха для корпусов стационаров будут разделены живой изгородью.

Кроме того, увеличится число зон отдыха у онкологического центра № 1 ГКБ имени Юдина. Специалисты обустроят новые дорожки вдоль цветников и кустарников между площадками. У каждого медучреждения появятся навигационные модули, новые опоры освещения, реорганизованное парковочное пространство.

