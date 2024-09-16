Мэр Москвы рассказал о ходе программы развития «Мой район» в Нагорном
В Нагорном районе Москвы в рамках программы «Мой район» появились семь маршрутов наземного транспорта и станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что была открыта станция «Варшавская», запущено движение транспорта до Пролетарского проспекта по Южной рокаде, после комплексной реконструкции открылись две поликлиники.
Кроме того, в районе появились центр московского долголетия «Нагорный» и новый офис «Мои документы», выполнена реконструкция Москворецкого рынка.
«Цель программы «Мой район» – создание комфортных условий для москвичей, независимо от места жительства», – написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что в разных районах столицы до конца года передадут под заселение в рамках программы реновации 11 новостроек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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