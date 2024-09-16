Собянин: С начала года в Москве построили 15 школ и 22 детских сада
16 сентября 202414:59
С начала 2024 года в Москве появилось 63 новых объекта социальной инфраструктуры, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в Москве возвели 15 школ и учебных корпусов, в которых могут учиться более 11,5 тысячи учеников. Также было построено 22 детских сада, девять медицинских объектов, 10 спортивных сооружений и семь учреждений культуры.
За счет инвесторов и федерального бюджета построили 42 здания.
До конца 2024 года планируется возвести еще порядка 40 различных социальных объектов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru