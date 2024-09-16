Собянин: С начала года в Москве построили 15 школ и 22 детских сада

С начала 2024 года в Москве появилось 63 новых объекта социальной инфраструктуры, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в Москве возвели 15 школ и учебных корпусов, в которых могут учиться более 11,5 тысячи учеников. Также было построено 22 детских сада, девять медицинских объектов, 10 спортивных сооружений и семь учреждений культуры.

За счет инвесторов и федерального бюджета построили 42 здания.



До конца 2024 года планируется возвести еще порядка 40 различных социальных объектов.

