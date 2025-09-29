Мэр Москвы рассказал, какую продукцию для учебы в школе производят в столице
Промышленность Москвы активно развивается и производит все необходимое для школьников. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
«За первые семь месяцев 2025-го заводы выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного оборудования — на 1,1 миллиарда», — отметил градоначальник.
Это на 62 процента превысило прошлогодние показатели.
Производственные мощности наращивают как крупные предприятия с многолетней историей, так и малый и средний бизнес. В частности, организации из особой экономической зоны «Технополис Москва» создают инновационные комплексы для уроков: лабораторные наборы по физике, химии, биологии, а также учебных роботов, цифровые парты и панели. Фабрики шьют школьную форму и производят ручки из вторсырья. В свою очередь, завод ISBC выпускает более полумиллиона карт «Москвенок» — пропусков для школьников и родителей дошкольников — в год.
Другие предприятия обеспечивают комфорт в учебных заведениях. Так, «Спецкабель» поставляет безопасные кабели, «ГалВент» — вентиляционные системы, «Феликс» - мебель для оснащения зданий по программе «Моя школа».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Архангельске отчисленный юноша напал с ножом на двух сотрудниц техникума
- В России пройдет масштабная проверка систем оповещения
- «Все сходят с ума»: Трамп похвастался золотыми украшениями Овального кабинета
- В Якутии введут систему возврата части затрат на создание фильмов
- Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов
- Минченко: Обзвоны по госконтрактам предложили избавить от маркировки
- В подмосковном Воскресенске на фоне атаки БПЛА погибли бабушка с внуком
- В Оренбургской области двое подростков сбежали из психбольницы
- Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая
- В Белгороде три человека пострадали от ракетных обстрелов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru