Мэр Москвы рассказал, какую продукцию для учебы в школе производят в столице

Промышленность Москвы активно развивается и производит все необходимое для школьников. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

«За первые семь месяцев 2025-го заводы выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного оборудования — на 1,1 миллиарда», — отметил градоначальник.

Это на 62 процента превысило прошлогодние показатели.

Производственные мощности наращивают как крупные предприятия с многолетней историей, так и малый и средний бизнес. В частности, организации из особой экономической зоны «Технополис Москва» создают инновационные комплексы для уроков: лабораторные наборы по физике, химии, биологии, а также учебных роботов, цифровые парты и панели. Фабрики шьют школьную форму и производят ручки из вторсырья. В свою очередь, завод ISBC выпускает более полумиллиона карт «Москвенок» — пропусков для школьников и родителей дошкольников — в год.

Другие предприятия обеспечивают комфорт в учебных заведениях. Так, «Спецкабель» поставляет безопасные кабели, «ГалВент» — вентиляционные системы, «Феликс» - мебель для оснащения зданий по программе «Моя школа».

