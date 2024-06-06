Мэр Москвы поддержал проведение международного форума BRICS+ Fashion Summit

Москва поддержит проведение второго международного форума BRICS+ Fashion Summit, который пройдет в октябре в рамках Московской недели моды. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр Сергей Собянин.

Мероприятия форума пройдут на различных площадках Москвы, включая Московский концертный зал «Зарядье» и Центральный выставочный зал «Манеж». Ожидается, что этот форум станет новым толчком для развития российской фешен-индустрии и в очередно раз подтвердит статус Москвы в качестве одной из ведущих мировых столиц моды.