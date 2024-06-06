Мэр Москвы поддержал проведение международного форума BRICS+ Fashion Summit
Москва поддержит проведение второго международного форума BRICS+ Fashion Summit, который пройдет в октябре в рамках Московской недели моды. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр Сергей Собянин.
Мероприятия форума пройдут на различных площадках Москвы, включая Московский концертный зал «Зарядье» и Центральный выставочный зал «Манеж». Ожидается, что этот форум станет новым толчком для развития российской фешен-индустрии и в очередно раз подтвердит статус Москвы в качестве одной из ведущих мировых столиц моды.
Представители более 80 стран уже выразили предварительное согласие на участие в мероприятии. В программу саммита войдут пленарные дискуссии, лекции, деловые встречи и показы фильмов. Гостей ожидает профессиональный шоурум, закрытые презентации коллекций как зарубежных, так и российских брендов, включая московские.
Первый BRICS+ Fashion Summit прошел в Москве с 28 ноября по 2 декабря 2023 года. В нем приняли участие представители из 62 стран, а общее число гостей и зрителей составило 3,5 миллиона человек. К сессиям спикеров деловой программы и фешен-интенсива присоединились 12 тысяч слушателей, передает «Радиоточка НСН».
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