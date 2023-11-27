Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве

В Москве с 28 ноября по 2 декабря пройдет Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Саммит станет главным событием в сфере моды в 2023 году. Участниками саммита станут свыше 220 представителей из более чем 60 стран. Событие призвано дать дополнительный импульс развитию российского модного рынка и укрепить сотрудничество с дружественными регионами.

Так, 28 ноября пройдет пленарная сессия «Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка» в МКЗ «Зарядье», в зале «Москва». Спикеры главной пленарной сессии форума обсудят новые возможности для национальных дизайнеров и производителей, тенденции сотрудничества между модными индустриями стран-партнеров БРИКС+, а также развитие в странах альянса собственных модных индустрий, вывод их на глобальную сцену и создание новой модной системы.

Модератором выступит директор ТНТ Тина Канделаки. Среди спикеров будут присутствовать, в частности, заммэра Москвы Наталья Сергунина, итальянская киноактриса Орнелла Мути, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, вице-президент ГК «Новард» (Эконика) Сергей Саркисов, дизайнер, основатель, бренда Alena Akhmadullina Алена Ахмадуллина и председатель наблюдательного совета Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

В рамках BRICS+ Fashion Summit с 28 ноября по 2 декабря свои коллекции на подиуме представят дизайнеры из 12 стран, включая Россию, в том числе, Бразилия, Сербия, Аргентина, Турция, Китай, Индия, ЮАР. Презентации коллекций международных дизайнеров пройдут на знаковых площадках Москвы: подиумные показы состоятся в Паркинг Галерее парка «Зарядье», Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

