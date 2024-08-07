Мэр Москвы: Площадь киностудии имени Горького увеличится вдвое
После ухода западных брендов продукции российского кино на экранах «стало больше раз в пять». Как сообщает агентство «Москва», об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, активное развитие отечественного кино требует «создания современной инфраструктуры», и одним из таких проектов является воссоздание знаменитой студии имени Горького.
Он отметил, что благодаря строительству новых корпусов и реконструкции старых, полезные площади для киносъёмок будут увеличены в два раза – до 100 тысяч квадратных метров. При этом студия получит самые современные в России павильоны для съёмок кино, шоу и телевизионных передач.
«Надеюсь, что в конце 2025 года основные реконструкции и строительные работы будут завершены и здесь закипит работа уже по съемкам российского отечественного кино», – заключил градоначальник.
Ранее стало известно, что «Марс Медиа» и киностудия имени Горького переснимут советскую киносказку «Варвара-краса, длинная коса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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