Мэр Москвы: Площадь киностудии имени Горького увеличится вдвое

По его словам, активное развитие отечественного кино требует «создания современной инфраструктуры», и одним из таких проектов является воссоздание знаменитой студии имени Горького.

Он отметил, что благодаря строительству новых корпусов и реконструкции старых, полезные площади для киносъёмок будут увеличены в два раза – до 100 тысяч квадратных метров. При этом студия получит самые современные в России павильоны для съёмок кино, шоу и телевизионных передач.

«Надеюсь, что в конце 2025 года основные реконструкции и строительные работы будут завершены и здесь закипит работа уже по съемкам российского отечественного кино», – заключил градоначальник.

Ранее стало известно, что «Марс Медиа» и киностудия имени Горького переснимут советскую киносказку «Варвара-краса, длинная коса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».