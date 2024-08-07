Более 50 российских мультфильмов приобретены для проката в ЕС и США в 2024 году

Более 50 российских анимационных фильмов студии «Союзмультфильм» приобрели дистрибьюторы из Европы, США и Канады для проката в этих странах, сообщили в пресс-службе киностудии, передает «Интерфакс».

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В «Созмультфильме» подчеркнули, что рост доходов студии от продажи «короткого метра» на международные рынки в этом году составил 30% по сравнению с 2023 годом. Российские мультфильмы выйдут в зарубежных кинотеатрах в виде сборников, будут выпущены на онлайн-платформах и Blu-ray носителях, а также показаны на фестивалях и детских мероприятиях.

В пресс-службе уточнили, что 10 лент уже выпущены на носителях Blu-ray в Канаде и США. Среди такие фильмы, как «Аленький цветочек», «Снежная королева» и «Тайна третьей планеты».

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» снимет российский аналог «Барби», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из мультфильма
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