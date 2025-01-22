Ефимов: Свыше 20 образовательных учреждений построили на юге Москвы с 2020 года

Образовательные учреждения суммарной площадью свыше 105 тысяч «квадратов» построили на юге Москвы с 2020 года, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года в Южном административном округе построили 22 образовательных объекта. Их общая площадь составляет более 105 тысяч квадратных метров. Суммарно они рассчитаны почти на шесть тысяч школьных и дошкольных мест. Строительство объектов образования идет за счет как городского бюджета, так и внебюджетных средств. Так, в 2024 году столица возвела школу на 300 мест площадью около шести тысяч квадратных метров в районе Чертаново Северное в Битцевском проезде», — подчеркнул вице-мэр.

Активно строят детсады и школы как в существующих, так и в новых жилых кварталах девелоперы, что дает возможность равномерно распределить нагрузку между образовательными учреждениями.

По словам министра столичного правительства, главы департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, одним из построенных инвесторами в ЮАО объектов стал образовательный комплекс на улице Маршала Батицкого. Он состоит из школы на 550 учеников и детсада на 70 воспитанников, а его площадь превышает 11 тысяч «квадратов». Детский сад обособлен от школы, в здании предусмотрены три отдельных входа для разделения потоков дошкольников и школьников.

На протяжении всего возведения объекта проводит проверки Мосгосстройнадзор. Инспекторы оценивают соответствие материалов и конструкций требованиям проектной документации, что позволяет сделать образовательные учреждения качественными и безопасными. Всего при строительстве 22 зданий инспекторы провели более 200 проверок.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2024 году построили 81 объект спорта, культуры, здравоохранения и образования.

