Мэр Москвы открыл Дом русского бильярда на Вятской улице
Дом русского бильярда «Родина» открылся в отреставрированном клубе фабрики «Свобода» на Вятской улице. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в центре есть основной зал на 13 столов и отдельные комнаты на шесть столов. Также имеются зона отдыха, инновационный фиджитал-комплекс и семейный детский центр. Пространство может принимать почти 500 посетителей в день.
Градоначальник указал, что в Москве стало «раза в четыре» больше любителей бильярда, чем в 20101 году.
«С открытием таких центров желающих заниматься новичков, профессионалов и столичных мастеров бильярда будет больше», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что подписал с главой ВТБ Андреем Костиным соглашение о строительстве в Мневниковской пойме теннисного центра и дворца бильярда, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru