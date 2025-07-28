Мэр Москвы открыл Дом русского бильярда на Вятской улице

По его словам, в центре есть основной зал на 13 столов и отдельные комнаты на шесть столов. Также имеются зона отдыха, инновационный фиджитал-комплекс и семейный детский центр. Пространство может принимать почти 500 посетителей в день.

Градоначальник указал, что в Москве стало «раза в четыре» больше любителей бильярда, чем в 20101 году.

«С открытием таких центров желающих заниматься новичков, профессионалов и столичных мастеров бильярда будет больше», - написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что подписал с главой ВТБ Андреем Костиным соглашение о строительстве в Мневниковской пойме теннисного центра и дворца бильярда, пишут «Известия».