Мэр Москвы объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

Пять поликлиник в Москве открылись для пациентов после реконструкции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, открыты головное здание детской городской поликлиники № 32 в Тверской районе, филиал № 3 поликлиники № 45 в Левобережном районе, филиал № 3 детской городской поликлиники № 132 в Солнцеве, филиал № 3 городской поликлиники № 22 в Академическом. При этом в Некрасовке на улице Недорубова открылось здание детско-взрослой поликлиники, где разместили филиал № 5 поликлиники № 23 и филиал № 3 детской поликлиники № 120.

«Это часть нашей непрерывной программы по улучшению качества амбулаторной помощи. В планах — строительство еще около 20 новых поликлиник», — подчеркнул Собянин.

Комплексную реконструкцию трехэтажной детской поликлиники № 32 на улице Фадеева в Тверском районе начали в декабре прошлого года и завершили год спустя. В штате учреждения 58 сотрудников, в том числе 27 врачей, которые заботятся о 8,3 тысячи пациентов. Амбулаторное медучреждение рассчитано на 495 посещений в день. В ходе работ в здании 1957 года постройки заменили коммуникации, системы кондиционирования, лифт, установили новейшую медицинскую технику.

Поликлинику площадью 1,84 тысячи квадратных метров практически полностью перестроили. В здании в том числе обновили фасад, внутренние перегородки, стяжку пола, дверные и оконные блоки, провели отделку помещений современными качественными материалами.

Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний был оборудован отдельный вход. Также в поликлинике появились колясочная, комфортная безбарьерная среда для маломобильных посетителей - дополнительные санузлы, пандусы и просторные холлы. Число кабинетов педиатров увеличили с четырех до девяти. В кабинете хирурга оборудовали две перевязочные, кроме того, обустроили кабинет вакцинопрофилактики с помещением для хранения вакцин.

Учреждение получило новейшую технику, в том числе рентген-аппарат на два рабочих места, аппараты УЗИ, лор-установку, офтальмологическое оборудование, спецоборудование для сурдологических исследований, системы мониторирования артериального давления и ЭКГ по Холтеру.

Рабочие кабинеты медперсонала дополнили компьютерами, подключенными к единой медицинской информационно-аналитической системе. Кабинеты врачей расположили так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Для персонала предусмотрели комнату психологической разгрузки и помещение профессионального развития. При этом в поликлинике оборудовали комнату здорового ребенка для молодых мам, игровые зоны для детей, буфет с готовыми блюдами.

Прилегающая к учреждению территория была благоустроена и адаптирована под нужды маломобильных граждан. Здесь создали места для кратковременного отдыха, заменили систему освещения, установили элементы навигации.

