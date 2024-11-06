Мэр Москвы назвал принципы нового стандарта доступности городских вокзалов МЦД

По его словам, столица является лидером по темпам строительства. Так, например, адресная инвестиционная программа Москвы включает перечень объектов, запланированных к строительству и реконструкции. Например, по программе в ближайшие три года планируем ввести 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений. В течение трех лет власти намерены завершить соединения южного направления Московского скоростного диаметра и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Также планируется построить новый мост через Москву-реку и благоустроить ряд набережных. Среди них Симоновская, Карамышевская и набережную Москвы-реки от парка «Фили» до территории театра «Мастерская Петра Фоменко».

