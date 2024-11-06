Мэр Москвы назвал принципы нового стандарта доступности городских вокзалов МЦД

В Москве внедряется единый стандарт доступности городских вокзалов на Московских центральных диаметрах (МЦД), рассказал мэр города Сергей Собянин.

После открытия МЦД началась работа над тем, чтобы сделать путь из жилых районов до московских городских вокзалов наземного метро комфортным и безопасным, подчеркнул он. Она ведется по единому городскому стандарту, предусматривает реорганизацию маршрутов общественного транспорта, улучшение пешеходной доступности и создание качественной городской среды рядом с МЦД.

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По его словам, столица является лидером по темпам строительства. Так, например, адресная инвестиционная программа Москвы включает перечень объектов, запланированных к строительству и реконструкции. Например, по программе в ближайшие три года планируем ввести 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений. В течение трех лет власти намерены завершить соединения южного направления Московского скоростного диаметра и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Также планируется построить новый мост через Москву-реку и благоустроить ряд набережных. Среди них Симоновская, Карамышевская и набережную Москвы-реки от парка «Фили» до территории театра «Мастерская Петра Фоменко».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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