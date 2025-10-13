Мэр Москвы: На ВДНХ начинается реставрация павильона № 62 «Охрана природы»
Реставрация фасадов и кровли павильона № 62 «Охрана природы» начинается на ВДНХ. Об этом сообщил в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Как напомнил градоначальник, здание на Липовой аллее - объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1954 году.
«Его центральная часть состоит из металлического каркаса, заполненного большими стеклянными блоками граненой формы. Скульптурный рельеф, обрамляющий главный вход, облицован цветной смальтой», — подчеркнул мэр.
Павильон изначально был создан для демонстрации многообразия строительных изделий и типовых деталей архитектуры. Позднее его преобразовали в площадку Всероссийского общества охраны природы, в 2000-е годы там находился Московский центр авторской песни, с 2017-го - Международный центр балета.
Реставраторы вернут зданию исторический облик, уделив особое внимание фасаду из стеклянных блоков. Планируется восстановить утраченные барельефы, большие и малые вазы на парапете центральной части, деревянные двери с латунными и бронзовыми накладками, деревянные окна. Кроме того, будет отреставрирована декоративная мозаика, а фасадам вернут исторический цвет - стены станут светло-кремовыми, лепные элементы, карнизы, тяги, барельефы — белыми.
На территории ВДНХ в Москве 49 объектов культурного наследия, реставрационные работы здесь начались в 2014 году, специалисты уже привели в порядок свыше 40 строений.
