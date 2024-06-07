Мэр Москвы и глава Республики Башкортостан подписали соглашение в рамках ПМЭФ

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в рамках ПМЭФ подписали Соглашение о намерениях по сотрудничеству и обмену опытом в сфере улучшения инвестиционного климата между правительствами Москвы и Республики Башкортостан.

Соглашение предусматривает совместную реализацию инвестиционных проектов и обмен практическим опытом по обучающим и отраслевым программам, направленным на улучшение инвестиционного климата и развитие государственно-частного партнерства.