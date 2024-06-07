Мэр Москвы и глава Республики Башкортостан подписали соглашение в рамках ПМЭФ

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в рамках ПМЭФ подписали Соглашение о намерениях по сотрудничеству и обмену опытом в сфере улучшения инвестиционного климата между правительствами Москвы и Республики Башкортостан.

Соглашение предусматривает совместную реализацию инвестиционных проектов и обмен практическим опытом по обучающим и отраслевым программам, направленным на улучшение инвестиционного климата и развитие государственно-частного партнерства.

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Мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале, что особое внимание будет уделено распространению опыта проекта «Московский инвестор» — сервиса для оперативного взаимодействия бизнеса и властей. Глава города отметил, что Москва поможет Башкортостану разработать аналогичную онлайн-инфраструктуру.

Электронный сервис «"Московский инвестор» был запущен в 2020 году на инвестиционном портале Москвы. Он создан для прямой коммуникации инвесторов и промышленников с правительством города. Этот сервис позволяет предпринимателям направлять свои предложения по развитию инвестиционного потенциала и улучшению инвестиционного климата в столице напрямую властям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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