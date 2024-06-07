Мэр Москвы и глава Республики Башкортостан подписали соглашение в рамках ПМЭФ
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в рамках ПМЭФ подписали Соглашение о намерениях по сотрудничеству и обмену опытом в сфере улучшения инвестиционного климата между правительствами Москвы и Республики Башкортостан.
Соглашение предусматривает совместную реализацию инвестиционных проектов и обмен практическим опытом по обучающим и отраслевым программам, направленным на улучшение инвестиционного климата и развитие государственно-частного партнерства.
Мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале, что особое внимание будет уделено распространению опыта проекта «Московский инвестор» — сервиса для оперативного взаимодействия бизнеса и властей. Глава города отметил, что Москва поможет Башкортостану разработать аналогичную онлайн-инфраструктуру.
Электронный сервис «"Московский инвестор» был запущен в 2020 году на инвестиционном портале Москвы. Он создан для прямой коммуникации инвесторов и промышленников с правительством города. Этот сервис позволяет предпринимателям направлять свои предложения по развитию инвестиционного потенциала и улучшению инвестиционного климата в столице напрямую властям, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мэр Москвы и глава Республики Башкортостан подписали соглашение в рамках ПМЭФ
- Путин заявил, что США задолжали мировой экономике $54,3 трлн
- Белый дом сообщил, что США вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию
- Путин оценил идею создания «третьей столицы» в России
- Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля 2025 года
- Байден и Зеленский договорились встретиться в Италии
- Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
- Питерский «Зенит» вошел в топ-100 самых популярных клубов в соцсетях
- Путин призвал уважительно относиться к коммунизму и коммунистам
- Путин: Страны БРИКС превзошли G7 по общему ВВП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru