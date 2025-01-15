Собянин: Туризм в новогодние каникулы принес Москве 136,8 млрд рублей

Семь миллионов человек посетили Москву в новогодние праздники. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, число гостей оказалось в 1,5 раза выше, чем в прошлом году.

«Москва сохранила и упрочила статус важнейшего центра зимнего туризма в России. В столице побывали жители российских регионов и туристы из Армении, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Таиланда и многих других стран», — подчеркнул Собянин.

Гости города посещали классические туристические маршруты и площадки проекта «Зима в Москве». Средняя загрузка трех- и четырехзвездочных отелей в праздничные дни превышала 90%. За новогодние праздники экономика Москвы получила 136,8 млрд рублей от туризма, 18,7 млрд поступило в бюджет.

Как отметил Собянин, в городе продолжат реализацию востребованных проектов в сфере туризма и гостеприимства.

