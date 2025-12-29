Матч легенд русского бильярда состоится в Москве 29 декабря
Матч легенд бильярда пройдёт 29 декабря в Доме русского бильярда «Москва». Как рассказали организаторы, мероприятие состоится при поддержке департамента спорта столицы.
В частности, запланированы поединок Иосифа Абрамова с двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы Сергеем Крыжановским. Кроме того, за звание лучшего поборются абсолютный чемпион мира Евгений Сталев и мастер спорта международного класса Денис Колосов.
«Четвёрка самых именитых и титулованных спортсменов мира встретятся на матче легенд русского бильярда, чтобы определить сильнейших», – говорится в сообщении.
Отмечается, что матч легенд состоится в преддверии Кубка Дома русского бильярда «Москва», который стартует в 2026 году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Воробьевых горах открылся большой лыжный трамплин, который предназначен для проведения всероссийских, межрегиональных, городских соревнований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин посмертно наградил посла в КНДР Александра Мацегору орденом Мужества
- Просвещать, а не запрещать: Волынец выступила против закрытия батутных центров
- «Радиоточка НСН» объявила новогодний виниловый марафон
- В Госдуме допустили ограничение мобильного интернета в новогоднюю ночь
- Половником не бьют: Каким предстанет Пьеро в новом «Буратино»
- «Добьем до миллиона»: В Госдуме рассказали о доплатах к материнскому капиталу
- Путин: Российские войска продвигаются к границе ДНР
- ВС РФ освободили более 940 кв. км в Сумской и Харьковской областях
- Российские войска вошли в Красный Лиман с нескольких направлений
- Путину доложили, что группировку ВСУ под Купянском уничтожат в январе-феврале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru