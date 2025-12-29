Матч легенд русского бильярда состоится в Москве 29 декабря

В частности, запланированы поединок Иосифа Абрамова с двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы Сергеем Крыжановским. Кроме того, за звание лучшего поборются абсолютный чемпион мира Евгений Сталев и мастер спорта международного класса Денис Колосов.

«Четвёрка самых именитых и титулованных спортсменов мира встретятся на матче легенд русского бильярда, чтобы определить сильнейших», – говорится в сообщении.

Отмечается, что матч легенд состоится в преддверии Кубка Дома русского бильярда «Москва», который стартует в 2026 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Воробьевых горах открылся большой лыжный трамплин, который предназначен для проведения всероссийских, межрегиональных, городских соревнований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».