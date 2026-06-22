Массовый бесплатный забег «На старт!» состоялся пяти парках Москвы

На стадионе «Авангард» юных гостей встретил сыщик-домовой Финник, герой одноименного фильма и мультсериала, который провел веселые разминки перед стартами и посетил детские забеги.

Гости получили призы за участие в забегах, а победителей детских соревнований на дистанциях 1 и 3 километра торжественно наградили. Как рассказал куратор забега «На старт!» Дмитрий Иванов, забег прошел в праздничной и дружеской атмосфере.

«Каждый финишировавший участник получил памятную медаль. Победителей и призеров наградили медалями за 1, 2 и 3 места, дипломами и сувенирами от организаторов и партнеров. За участие в семейном забеге все маленькие участники получили подарки — памятные медали и сувениры. Особое настроение празднику подарил приглашенный гость Финник — озорной и веселый сыщик-домовой. Он провел для детей веселые разминки, поддерживал участников перед стартами и заряжал гостей отличным настроением на протяжении всего мероприятия. Участники и победители детских забегов получили от Финника в подарок специальные призы. Масштабное спортивное событие объединило более 2000 любителей бега и активного образа жизни сразу в пяти парках Москвы», — отметил он.

Соревнования проходили на стадионе «Авангард», в центре проката «Поляны Бутово», а также в парках 850-летия Москвы, Олимпийской деревни и «Северное Тушино».

