Массовый бесплатный забег «На старт!» состоялся пяти парках Москвы
Ежегодный массовый легкоатлетический забег «На старт!» прошел в Москве 20 июня сразу в пяти столичных парках. В бесплатном забеге смогли поучаствовать все желающие старше четырех лет. Участники состязались на дистанциях разного уровня сложности, в зависимости от спортивной подготовки и возраста.
В семейном забеге на 500 метров участвовали дети от 4 до 7 лет, километровую дистанцию пробежали дети от 8 до 12 лет, а трехкилометровый забег ждал подростков от 13 до 17 лет. Взрослые спортсмены соревновались на дистанция 3,5 и 10 километров.
На стадионе «Авангард» юных гостей встретил сыщик-домовой Финник, герой одноименного фильма и мультсериала, который провел веселые разминки перед стартами и посетил детские забеги.
Гости получили призы за участие в забегах, а победителей детских соревнований на дистанциях 1 и 3 километра торжественно наградили. Как рассказал куратор забега «На старт!» Дмитрий Иванов, забег прошел в праздничной и дружеской атмосфере.
«Каждый финишировавший участник получил памятную медаль. Победителей и призеров наградили медалями за 1, 2 и 3 места, дипломами и сувенирами от организаторов и партнеров. За участие в семейном забеге все маленькие участники получили подарки — памятные медали и сувениры. Особое настроение празднику подарил приглашенный гость Финник — озорной и веселый сыщик-домовой. Он провел для детей веселые разминки, поддерживал участников перед стартами и заряжал гостей отличным настроением на протяжении всего мероприятия. Участники и победители детских забегов получили от Финника в подарок специальные призы. Масштабное спортивное событие объединило более 2000 любителей бега и активного образа жизни сразу в пяти парках Москвы», — отметил он.
Соревнования проходили на стадионе «Авангард», в центре проката «Поляны Бутово», а также в парках 850-летия Москвы, Олимпийской деревни и «Северное Тушино».
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