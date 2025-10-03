Максим Гаман: На Тверском бульваре открылась фотовыставка ко Дню метростроителя

Уличная фотовыставка «Дню метростроителя России посвящается» открылась накануне на Тверском бульваре, ее организатором выступил «Мосинжпроект». Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«94 года назад, 2 октября 1931 года, началась эпоха освоения подземной Москвы, возникла новая строительная отрасль – метростроение. А в январе 2023-го указом Президента Российской Федерации Владимира Путина этот день утвержден как День метростроителя. Наша фотовыставка иллюстрирует историю сооружения Московского метрополитена, который по праву считается одним из самых красивых и надежных в мире», – рассказал Максим Гаман.

Сегодня на строительстве Московского метрополитена трудятся около 11 тысяч специалистов – сооружают перегонные и эскалаторные тоннели, сложнейшие комплексы электродепо и оборудованные современной техникой и электроникой станции.

«Мало кто из пассажиров метрополитена знает, с какими масштабными трудностями сталкиваются метростроители, какой сложный путь проходят от идеи создания до ввода станций в строй. На их плечи ложится перенос огромного количества подземных коммуникаций, решение вопросов по сохранению движения транспорта на территориях, примыкающих к строительным площадкам, а также усмирение плывунов и подземных рек, встречающихся во время создания перегонов. Но, несмотря на столь трудоемкие задачи, московские метростроители демонстрируют высокий уровень мастерства, создавая новые методы и подходы в сфере подземного строительства», – добавил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

На бесплатной фотовыставке представлены 64 архивные и современные фотографии. Благодаря ей можно узнать, как создаются станции метро, прокладываются тоннели с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов, ведутся работы по реконструкции линий и их интеграции между собой, в чем заключается московский метод строительства метро, какие решения применяются для отвода воды со строительных площадок и как реализовывался самый масштабный проект за всю историю столичного метростроения – Большая кольцевая линия. Выставка продлится до конца октября.

Исторические фотографии предоставлены архивом Московского метростроя. Авторы современных работ – фотограф и историк АО «Мосметрострой» Александр Попов и фотограф АО «Мосинжпроект» Руслан Кривобок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских метростроителей с профессиональным праздником, а также рассказал, что на Сокольнической площади открыт монумент «Метростроителям России».

«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построили и реконструировали 84 станции метро, свыше 180 километров линий.





АО «МОСИНЖПРОЕКТ»

erid 2W5zFGB6LM6

