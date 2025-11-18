Максим Гаман: четыре станции второго этапа Троицкой линии метро строятся вдоль Калужского шоссе
Расположение четырех из шести станций второго этапа Троицкой линии метро вдоль Калужского шоссе обеспечит удобство пассажиров и облегчит работу строителей. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.
«Четыре из шести станций второго этапа Троицкой линии – “Сосенки”, “Десна”, “Кедровая” и “Ватутинки” – будут расположены вдоль Калужского шоссе, главной автомагистрали Троицкого и Новомосковского административных округов. Такое расположение обеспечит максимальное удобство для пассажиров, позволит организовать перехватывающие парковки, упростит логистику, а также придаст дополнительный импульс развитию территорий. Кроме того, размещение большинства станций вдоль крупной магистрали значительно упростит работу строителям, облегчит доставку стройматериалов и повысит общую эффективность координации хода работ», – отметил Максим Гаман.
По его словам, без прямого доступа к автотрассе строится только станция «Ракитки» в районе Коммунарка и в непосредственной близости к будущему электродепо «Троицкое», а также станция «Троицк», которая расположится в жилом массиве одноименного города.
В дальнейшем именно у станций метро появятся дополнительные точки притяжения для жителей новых территорий, активизируется создание жилой и социальной инфраструктуры, между которой будет удобно перемещаться как на метро, так и на наземном городском или личном транспорте.
Троицкая линия соединит историческую часть столицы и платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа. Благодаря строительству второго этапа Троицкой линии улучшится транспортная доступность Троицка – жители смогут быстрее добираться до центра города. Также разгрузятся южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий.
Общая протяженность линии превысит 43 километра, что сделает Троицкий радиус одним из самых протяженных в столичной подземке и самым большим за МКАД. Его запуск положительно скажется и на дорожной сети в районах, примыкающих к новым станциям метро: улучшится транспортная ситуация на юго-западе и юге столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро.
«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 84 станции, свыше 180 километров линий и 14 электродепо.
