«Лужники» примут международный турнир по паделу «Москва-2025»
Международный турнир по паделу «Москва – 2025» пройдет 21-26 октября в столичном спортивном комплексе «Лужники». Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
В первые четыре дня запланированы квалификационные матчи во Дворце тенниса «Лужники».
«Шоу-корт для центральных встреч установят в универсальном спортивном зале «Дружба». Всего на турнире выступят 120 спортсменов (по 60 мужчин и женщин), представляющих... Россию, Аргентину, Испанию, Италию, Египет и Грузию», – указано в сообщении.
Мужской и женский соревнования пройдут по олимпийской системе - на выбывание, начиная с одной восьмой финала. В преддверии состязаний пройдет отборочный турнир с той же стадии.
Матчи «Москвы-2025» будут транслировать онлайн и в эфире федеральных телеканалов.
В сентябре прошлого года турнир состоялся в Международном центре бокса в «Лужниках», в мужской и женской сетках участвовали 64 игрока из шести стран. Организатором соревнования выступила Общероссийская общественная организация «Федерация падел России» при поддержке департамента спорта Москвы.
