Льготной ИТ-ипотекой воспользовались более 17 тысяч москвичей

Более 17 тысяч москвичей воспользовались программой льготной ИТ-ипотеки. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Мария Багреева.

По её словам, общая сумма, полученных жилищных кредитов, превысила 224 миллиарда рублей.

Багреева напомнила, что возможность получить ипотеку по льготной программе появилась в 2022 году, и за это время её популярность у сотрудников ИТ-компаний только увеличилась.

«Так, в январе – апреле текущего года в Москве было выдано почти 4,7 тысячи льготных ИТ-ипотек на общую сумму около 61,5 миллиарда рублей – втрое больше и по числу, и по объему, чем за первые четыре месяца прошлого года», – отметила заммэра.

Среди российских регионов Москва уверенно лидирует по числу выданных льготных ИТ- кредитов на покупку жилья. На неё приходится 32% от числа всех, выданных в России ИТ-ипотек, и 44% по объему полученных займов.

Багреева также обратила внимание на то, что доля ИТ-ипотеки во всех льготных ипотечных программах в столице превышает 20%, а по объему – 30%.

Оформить кредит можно до конца 2024 года. При этом, в Москве максимальная сумма кредита -18 миллионов рублей, с возможностью увеличения до 30 миллионов рублей.

