Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-востоке Москвы

Несколько объектов планируют благоустроить на юго-востоке Москвы в 2025 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как напомнил градоначальник, в прошлом году власти привели в порядок девять больших общественных пространств, в том числе спортивный кластер, три сквера, парк.

В этом году в Нижегородском районе на месте пустыря напротив дома 2, стр. 49 на Рязанском проспекте обустроят современный спортивный кластер с многофункциональной площадкой, воркаут-комплексами, площадкой для выгула собак, озеленением. Кроме того, спортивный кластер появится около дома 8 на улице Нижняя Хохловка. Здесь планируют оборудовать площадки для стритбола и падел-тенниса, тренажеры, спортивно-гимнастический комплекс, скейтпарк и игровые площадки для детей.

В районе Лефортово уже выполнили благоустройство в Краснокурсантском сквере и сквере 65-летия Победы, теперь работы запланированы в парке Казачьей Славы. На детской площадке появятся современные развивающие комплексы, для спортсменов обустроят комплексы для воркаута и тренажеры. При этом на Красноказарменной улице проведут благоустройство сквера на Красноказарменной площади: запланированы замена покрытия дорожек и ограждений, обновление лавочек, установка современного освещения.

Ожидается и благоустройство Госпитального сквера, на входе в который заменят гранитные ступени, обновят дорожки, установят лавочки с навесами. Также преобразится сквер на транзитном маршруте к станциям метро и МЦД «Авиамоторная», к остановкам автобусов и трамваев, здесь появятся новые покрытия пешеходной зоны и проездов, опоры освещения, зоны для кратковременного отдыха.

В свою очередь, в Марьине переоборудуют каток напротив дома 3 корпус 1 на Поречной улице, инфраструктура которого нуждается в обновлении. На объекте появятся теплая раздевалка, прокат инвентаря, кафе и пункт для оказания медпомощи.

Кроме того, в Некрасовке планируются работы на территории между 2-й Вольской улицей и улицей Люберка. В спортивной зоне оборудуют места для воркаута и падела, скейтпарк, на детских площадках заменят оборудование и покрытие, также запланировано обновление пешеходных дорожек и площадки для выгула собак.

