Лето в Москве: В «Лужниках» пройдет пикник для аналитиков и разработчиков
Открытая конференция BI-meetup: leto #1 в формате пикника пройдет 18 июля в «Лужниках», где гости смогут обсудить актуальные вопросы бизнес-аналитики и перекусить на свежем воздухе.
Мероприятие, организованное в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», посвящено BI (Business Intelligence) - технологиям бизнес-аналитики. В конференции примут участие руководители крупных аналитических компаний, которые поделятся опытом и расскажут о новинках рынка.
Встреча пройдет на площадке между Большой спортивной ареной и аквакомплексом. Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться, вход бесплатный.
В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» организовано более 40 типов мероприятий для москвичей всех возрастов, включая лекции, кинопоказы, игры и экскурсии.
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