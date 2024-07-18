Лето в Москве: В «Лужниках» пройдет пикник для аналитиков и разработчиков

Открытая конференция BI-meetup: leto #1 в формате пикника пройдет 18 июля в «Лужниках», где гости смогут обсудить актуальные вопросы бизнес-аналитики и перекусить на свежем воздухе.

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Мероприятие, организованное в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», посвящено BI (Business Intelligence) - технологиям бизнес-аналитики. В конференции примут участие руководители крупных аналитических компаний, которые поделятся опытом и расскажут о новинках рынка.

Встреча пройдет на площадке между Большой спортивной ареной и аквакомплексом. Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться, вход бесплатный.

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» организовано более 40 типов мероприятий для москвичей всех возрастов, включая лекции, кинопоказы, игры и экскурсии.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:БизнесСобянинЛужники

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