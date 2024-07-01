«Лето в Москве»: Никитский бульвар распишут пастелью в рамках флешмоба
Никитский бульвар распишут пастелью в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Об этом сообщает пресс-служба московского правительства.
Уточняется, что флешмоб пройдёт в столице 4 июля. Принять в нём участие смогут все желающие, к которым присоединятся начинающие и уже известные российские художники.
В частности, в мероприятии будет участвовать известный иллюстратор Людмила Рутка, которая оформила пастелью множество детских книг.
«Нам важно создать рисунок на время, чтобы очень быстро вернуть бульвару первозданный вид. Пастель для этого как раз подходит», — отметила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стартует новый сезон фестиваля «Московское чаепитие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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