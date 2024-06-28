На Чистопрудном бульваре пройдет детский конкурс по созданию мини-скульптур

Детский конкурс по созданию мини-скульптуры пройдет на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

В столице открылся шестой летний скейт-парк в рамках проекта «Лето в Москве»

На винтажном маркете продаются различные антикварные вещи: от украшений середины прошлого столетия до дулевского фарфора и чугунных фигурок каслинского литья. Члены Союза коллекционеров России представляю свои лучшие экспонаты. За время существования маркета было продано около 15 тысяч антикварных предметов.

Самые юные посетители маркета смогут принять участие в творческих конкурсах, которые расскажут об отечественной культуре. Дети старше шести лет смогут раскрасить фигурки любимых персонажей сказок и мультфильмов в стиле одного из известнейших художников прошлого или современности, чье имя выберут сами. Зрители определят лучшую работу, а победители получат подарки и грамоты проекта «Лето в Москве. Все на улицу!».

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Фото: sobyanin.ru
ТЕГИ:ДетиМоскваСергей Собянин

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