На Чистопрудном бульваре пройдет детский конкурс по созданию мини-скульптур
Детский конкурс по созданию мини-скульптуры пройдет на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».
На винтажном маркете продаются различные антикварные вещи: от украшений середины прошлого столетия до дулевского фарфора и чугунных фигурок каслинского литья. Члены Союза коллекционеров России представляю свои лучшие экспонаты. За время существования маркета было продано около 15 тысяч антикварных предметов.
Самые юные посетители маркета смогут принять участие в творческих конкурсах, которые расскажут об отечественной культуре. Дети старше шести лет смогут раскрасить фигурки любимых персонажей сказок и мультфильмов в стиле одного из известнейших художников прошлого или современности, чье имя выберут сами. Зрители определят лучшую работу, а победители получат подарки и грамоты проекта «Лето в Москве. Все на улицу!».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru