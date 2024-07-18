Лето в Москве: Несколько столичных улиц станут пешеходными в эти выходные
Горожан и гостей столицы 20 и 21 июля ждёт большая гастрономическая, спортивная и развлекательная программа «Лето в Москве». Об этом сообщает пресс-служба московского правительства.
Отмечается, что в этой связи несколько улиц станут пешеходными. Это Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный, Камергерский и Столешников переулки, части Тверского и Страстного бульваров. При этом проезд будет закрыт не только для автомобилей, но и для велосипедов и средств индивидуальной мобильности.
Проехать к площадкам фестиваля можно будет на такси по улицам Садовой-Кудринской, Воздвиженке, Моховой, Охотный Ряд, Тверской, Петровке, по Тверскому и Страстному бульварам, а также на метро.
На пешеходных улицах любители спорта смогут поиграть, например, в бадминтон или настольный теннис, а также в настольные игры. На Большой Никитской будет находиться центральная площадка городского чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага». Вечером москвичей и гостей столицы ждут зажигательные диджей-сеты.
Также по пешеходным улицам пройдёт гастрономический маршрут, более 120 кафе, магазинов и ресторанов предложат семейные завтраки, обеды и ужины - как на летних верандах, так и навынос.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что город подготовил ряд полезных и развлекательных мероприятий для детей, которые проводят лето в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru